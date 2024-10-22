Ситуація на фронті залишається складною. Противник, спираючись на свою чисельну перевагу та технічні ресурси, безперервно атакує наші позиції. Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 134 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 82 авіаудари, зокрема скинув 136 КАБ. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Суми, Хотінь, Басівка, Річки, Білопілля, Краснопілля, Битиця, Гнилиця, Юнаківка Сумської області; Лозова Харківської області; Терни, Пазено, Майське, Торецьк, Іллінівка, Дружба, Олександропіль, Калинове, Янтарне та Курахове Донецької області; Новоданилівка та Мала Токмачка Запорізької області”, — йдеться у повідомленні.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника і уразили два мости.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів. Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам’янське, Переїзне та Білогорівку.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

На Времівському напрямку за уточненою інформацією противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, до того ж здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів.