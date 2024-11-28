Протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Ворог завдав 21 авіаудар по позиціях українських військ і населених пунктах, скинув 39 керованих авіаційних бомб (КАБ), здійснив майже 4800 обстрілів, зокрема 154 з реактивних систем залпового вогню, а також задіяв 1672 дрони-камікадзе.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Торське, Васюківка, Никифорівка, Маркове, Торецьк, Пантелеймонівка, Миролюбівка, Велика Новосілка, Новосілка, Ступочки, Довга Балка та Міньківка”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Ситуація на напрямках

У районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося п’ять ворожих штурмів позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Ворог атакував чотири рази на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.