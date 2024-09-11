Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників”, — йдеться у повідомленні.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районі Вовчанська та Глибокого.
На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку зафіксовано 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку зупинено п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку відбито 32 атаки. Росіяни зосередили зусилля у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.
На Курахівському напрямку відбито 29 ворожих атак.
На Времівському напрямку росіяни здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.
На Оріхівському напрямку відбито одну атаку неподалік Малих Щербаків.
- Сили ППО знищили 20 із 25 “шахедів”, які атакували Україну
- Ще 1140 окупантів загинули в Україні за добу, — Генштаб
- Від початку добу на фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, — Генштаб