За минулу добу на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора ворог здійснив п’ять ракетних ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши 13 ракет. Також було проведено 51 авіаційний напад, під час якого скинуто 85 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив понад три тисячі обстрілів, серед яких 139 — із реактивних систем залпового вогню, і використав понад 900 дронів-камікадзе для атак.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

Зазначається, що минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали один удар по важливій цілі противника.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбито 18 атак в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку зупинено 16 атак. Ворог зосередив зусилля в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагались просунутись поблизу Часового Яру та Ступочок.

Зокрема ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 48 атак неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

На Курахівському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників.