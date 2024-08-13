Протягом доби понеділка на фронті зафіксували 134 бойових зіткнення: найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За добу окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога — не виявлено.