Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“Учора (30 липня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив 4 352 обстріли, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню”, — йдеться у повідомленні.
На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку було 7 боєзіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону захисників в районі Часового Яру Донецької області.
Загарбники 23 рази намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Покровському напрямку українські захисники відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку росіяни здійснили 5 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.
На Оріхівському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу, наголошують у Генштабі.
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