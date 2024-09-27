Протягом останньої доби було зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація спостерігалась на Покровському напрямку, а також ворог виявляв активність на Курахівському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудар, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилось 20 боїв. Сили оборони відбили штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулось чотири бої у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку відбито 42 атаки. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборонили зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки й не тільки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.