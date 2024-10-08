Протягом вересня цього року російські окупанти скинули на позиції українських захисників 250 боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

З початком повномасштабного вторгнення РФ підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ фіксували випадки застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою. Проте з лютого 2023 року застосування росіянами хімречовин набуло системного характеру.

Станом на 24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, кажуть військові.