Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
З початком повномасштабного вторгнення РФ підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ фіксували випадки застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою. Проте з лютого 2023 року застосування росіянами хімречовин набуло системного характеру.
Станом на 24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, кажуть військові.
“Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов’язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення”, — наголосили у Генштабі.
- Генштаб: За минулу добу 172 бойових зіткнення зафіксовано на фронті
- ЗСУ ліквідували ще 1 340 російських окупантів, — Генштаб
- Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено цивільне виробництво, є поранені