Російська армія дещо активізувалася на Куп’янському напрямку, загалом на фронті від початку доби відбулися вже 64 бойові зіткнення.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 17:00 вівторка, 4 червня.

«Захисники України гнучко реагують на дії російських загарбників та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога», – заявили в Генштабі.

Війська РФ зі своєї території продовжують завдавати артилерійських ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися Хрінівка, Стара Гута, Хлібороб і Михальчина Слобода.

Ударів російської армії знову зазнає також Харківська область. Зокрема, по Вовчанську загарбники завдали три удари із застосуванням семи керованих авіабомб.

З гелікоптерів МІ-8 росіяни випустили по десять некерованих авіаракет по Околу й Ветеринарному.

Від початку доби на Харківському напрямку відбулися загалом три бойові зіткнення, успіхів російські війська не здобули.

На Куп’янському напрямку армія РФ застосовує авіацію. Вісім штурмових дій на цій ділянці фронту українські захисники відбили, ще три боєзіткнення тривають поблизу Стельмахівки й Берестового. «Сили оборони дають гідну відсіч противнику», – зазначили в Генштабі.

На Краматорському напрямку триває бій у районі Андріївки.

Ракетного удару росіяни завдали по Слов’янську. Некерованими авіаракетами атакували Дружбу та Північне, випустивши по цих населених пунктах 16 і 10 НАР відповідно.

На Покровському напрямку загарбники не збавляють темпів. Від початку доби Сили оборони відбили там уже 16 штурмових дій, ще 17 боїв тривають. На цій ділянці фронту ворог атакує теж за підтримки авіації.

По Архангельському війська РФ ударили трьома керованими авіабомбами, по Новоселівці Першій запустили десять некерованих авіаракет.

На Курахівському напрямку загальна кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Сили оборони успішно відбили дві штурмові дії загарбників, ще дві тривають поблизу Красногорівки й Парасковіївки.

По Водяному російська армія вдарила двома керованими авіабомбами й 20 некерованими авіаракетами.

За підтримки авіації ворог продовжує атакувати на Времівському напрямку. Українські оборонці успішно відбили там уже три атаки, ще дві тривають у районі Урожайного.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.