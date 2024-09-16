Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також було знищено 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 14 артсистем та 1 РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 одиниць автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.