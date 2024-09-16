Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 14 артсистем та 1 РСЗВ.
Окрім того, українські військові ліквідували 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 одиниць автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.
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