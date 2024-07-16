Російські війська активізувалися на Курахівському напрямку, загалом на фронті від початку доби відбулися 65 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 16 липня.

Зазначається, що українські захисники “зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці”.

Російська армія вдарила ракетою Х-59 по Голінці Чернігівської області. 25 керованих авіаційних бомб застосувала для ударів по районах Липців, Вовчанська, Ветеринарного, Стариці й Вовчанських Хуторів Харківської області.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази атакували українські оборонні рубежі поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили вісім штурмових дій неподалік від Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв завершилися, ще два тривають.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували п’ять разів поблизу Невського та Макіївки. Чотири ворожі атаки українські захисники відбили, ще одна триває.

На Сіверському напрямку протягом дня російська армія сім разів атакувала в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Північного. Шість ворожих штурмів Сили оборони відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів вдавалися до штурмових дій. Українські оборонці зупинили дві ворожі атаки поблизу Опитного й Часового Яру, ще три атаки тривають у районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік від Північного, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бої завершилися для них без успіху, ще два тривають.

На Покровському напрямку від початку доби війська РФ здійснили найбільшу кількість спроб потіснити оборонців із займаних позицій у районах Новоолександрівки, Калинового, Воздвиженки, Прогреса, Новоселівки Першої й Уманського.

“Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються”, – поінформували в Генштабі.

На Курахівському напрямку російська армія 12 разів атакувала поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершилися, чотири ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники двічі атакували позиції українських захисників біля Водяного. У результаті боєзіткнень ворог зазнав невдачі.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися прорвати українську оборону біля Малої Токмачки та Новоандріївки, однак успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєво не змінилася.