Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:
- танків ‒ 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20923 (+14) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
- крилаті ракети – 2852 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 30507 (+76) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3619 (+2).
Нагадаємо, за даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму – 1 354 особи за добу. Загалом впродовж жовтня поточного року місяця росіяни втратили у боях 41 980 осіб.
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