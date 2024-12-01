Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:

  • танків ‒ 9469 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,
  • артилерійських систем – 20923 (+14) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
  • крилаті ракети – 2852 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 30507 (+76) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3619 (+2).

Нагадаємо, за даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму – 1 354 особи за добу. Загалом впродовж жовтня поточного року місяця росіяни втратили у боях 41 980 осіб.