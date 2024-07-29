Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Відомо про роботу систем російської протиповітряної оборони в регіоні та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.
Атаку здійснив Центр спеціальних операцій “А” Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У Генштабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, — законна ціль для українських військ. Такі об’єкти, зокрема, забезпечують функціонування залізниці РФ, що перевозить озброєння та військову техніку.
“Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Далі буде…” — резюмували у Генштабі.
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