

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Відомо про роботу систем російської протиповітряної оборони в регіоні та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Атаку здійснив Центр спеціальних операцій “А” Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, — законна ціль для українських військ. Такі об’єкти, зокрема, забезпечують функціонування залізниці РФ, що перевозить озброєння та військову техніку.