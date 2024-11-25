У ніч на 25 листопада українські Сили оборони, зокрема підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони, провели успішну операцію з ураження низки важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

Цілі атакували в Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. За підтвердженою інформацією, серед уражених об’єктів — нафтобаза в Калузькій області.

Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

“Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі“, — зазначили у Генштабі.