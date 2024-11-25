Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.
Цілі атакували в Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. За підтвердженою інформацією, серед уражених об’єктів — нафтобаза в Калузькій області.
Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
“Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі“, — зазначили у Генштабі.
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