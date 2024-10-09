Сьогодні, 9 жовтня, Сили оборони України вдарили по базі зберігання БПЛА "Шахед" у районі населеного пункту Октябрьський у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу “Шахед”, що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ”, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.

У Генштабі зазначають, що знищення бази зберігання БпЛА “Шахед” суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.