Силами оборони України сьогодні вночі була уражена ворожа нафтобаза в Курській області.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Фейсбуці.

“Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога “Логістичний центр №43″ в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…”, – зазначили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ, зокрема нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників у Курській області.