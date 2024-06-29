Про це ідеться в повідомленні у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 13:00.

“З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку”, – ідеться у повідомленні.

Російські війська зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по території Харківської області, зокрема завдали удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма – у район Веселого, а одну авіабомбу скинули неподалік Липців.

На Харківському напрямку відбиті чотири російські атаки у районі Вовчанська, дві ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також росіяни бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку з початку доби армія РФ здійснила три спроби покращити тактичне положення біля Невського, бойові дії тривають.

У районі Сіверська російські загарбники завдали авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність російських атак. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої триває бій.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.