Протягом минулої доби в Україні загинуло 1110 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 562510 солдат армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи та іншу техніку.

Також було знищено 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної техніки та цистерн з ПММ та 9 одиниць спеціальної техніки.