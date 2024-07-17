На зображенні може бути: текст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи та іншу техніку.

Також було знищено 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної техніки та цистерн з ПММ та 9 одиниць спеціальної техніки.

  • ЗСУ уразили російський комплекс С-300 на захопленій частині Донеччини (відео)
  • Генштаб: Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку
  • Президент провів Ставку із Сирським: Головком доповів про ситуацію на основних напрямках