На фронті від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України поінформував у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 неділі 7 липня.

В Генштабі зазначили, що прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Попівка, Павлівка, Водолаги, Миропільське та Нова Гута.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Крім цього, на Харківському напрямку російські загарбники три рази атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, одна – триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів штурмував українські позиції у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Невського та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для ворога, ще три – тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського оборонцями української землі відбито дві атаки ворога. Ситуація залишається контрольованою.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили один штурм позицій українського війська поблизу Калинівки. Бій досі триває.

На Торецькому напрямку відбулося три безуспішні ворожі атаки у районах Північного та Торецька.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби загарбники здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Нью-Йорка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак ворога, вісім боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

«Варто зазначити, що сьогодні, на цьому напрямку, воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак Су-25», – зауважили у Генштабі.

Продовжується один бій на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники вже відбили 15 атак росіян. Ворог концентрує зусилля у бік Парасковіївки.

На Времівському напрямку було сім ворожих атак неподалік Водяного, Макарівки та Костянтинівки. Шість атак українські воїни відбили, ще одна – продовжується.

На Оріхівському напрямку підрозділи українських військ відбили два штурми росіян. Тут загарбники зазнали невдачі у районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог безуспішно атакував українських оборонців на лівому березі Дніпра.