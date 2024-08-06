Водночас під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває й Харківська область. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, противник завдав два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілив у райони населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. Також росіяни вдарили ракетою “Іскандер-М” по Харківу.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку здійснили дві атаки поблизу Липців та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог наступав у бік Синьківки та Колесниківки. Наразі, одна атака продовжується. Також окупанти вдарили 18 НАРами у район Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія 15 разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Торського, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Дванадцять боїв завершено, три – тривають.

Також росіяни бомбардували трьома КАБами території неподалік Борової.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося 16 боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі точаться три бої біля Білогорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Іванівського. Сили оборони відбили чотири атаки, ще одна – продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 13 – наступали біля Нью-Йорка, Торецька та Північного. Десять боїв завершено, ще три – тривають.

Крім того, загарбники завдали 20 авіаударів, скинувши 26 КАБів, по Клебан-Бику, Катеринівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Олександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 14 атак, вісім боєзіткнень – продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також ворог завдав 11 авіаударів по Олександрополю, Новогродівці, Миколаївці, Журавці, Скучному та Михайлівці.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.

На Гуляйпільському напрямку противник, задіявши авіацію, вдарив 12 НАРами у район населеного пункту Залізничне.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи позиції наших військ.