Від початку доби на фронті зафіксовано 88 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Курахівському напрямку, де здійснив чверть від усіх атак.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Держава-терорист не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Карповичі, Прогрес, Угроїди, Степок, Високе, Бучки, Семенівка. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Малушине, Ободи, Річки, Катеринівка, Бондарівщина, Писарівка та Глухів, загалом на даний час застосувавши 14 керованих авіабомб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог завдав чотири ракетних удари по місту Суми. Крім того, за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 17 керованих авіабомб

Ситуація на напрямках

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Новоосинового та в напрямку Лозової. Одне боєзіткнення в районі Кругляківки ще триває.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського. З початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два з них. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, двічі намагався прорвати нашу оборону. Обидві атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Ступочок та Кліщіївки. Одне боєзіткнення ще продовжується в районі населеного пункту Біла Гора.

Сім ворожих атак відбулося на Торецькому напрямку, ворог в основному атакує біля населених пунктів Торецьк та Неліпівка, наші захисники дають гідну відсіч. П’ять боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами та КАБами по Щербинівці, Петрівці та Дружбі.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, п’ять боїв ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень на цей час на Курахівському напрямку. За підтримки авіації загарбники 22 рази намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень наразі не завершені.

На Времівському напрямку загарбники шість разів атакували в напрямку Вугледару та Катеринівки, три атаки досі тривають.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.