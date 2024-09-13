Ситуація на лінії фронту залишається напруженою: від початку доби 13 вересня зафіксовано 69 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Постраждали райони населених пунктів Семенівка, Старикове та Відродженівське. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Павлівка, Охтирка, Ямпіль та Кисла Дубина, застосувавши 8 КАБів.

“Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано 15 ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи один раз безрезультатно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Гатища.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 2 ворожі атаки неподалік Петропавлівки та Стельмахівки, ще 3 боєзіткнення тривають поблизу Синьківки, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак біля Копанок, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще 4 – тривають. Противник застосовував штурмову авіацію по районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Ворог проводив наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито 3 атаки окупантів.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили 3 штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Андріївки. Бій завершено, ще 2 – тривають. Авіаційних ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами зазнали Бондарне та Часів Яр.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, відбулося 2 ворожі атаки в районі Дачного. Агресор завдає авіаційних ударів по Торецьку, Костянтинівці, Щербинівці та Петрівці, вже застосувавши 9 авіабомб.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Гродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 9 атак противника, 2 боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, росіяни провели 21 атаку поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Точиться 4 бої у районах Костянтинівки та Желанного Першого.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 4 штурми росіян неподалік Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви. Зараз тривають ще 3 боєзіткнення у трьох локаціях в районі Вугледара.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили ворожу атаку, ще 1 – триває. Зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами Миколаївка, Одрадокам’янка та Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.