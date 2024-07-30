Кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту від початку доби зросла до 74, станом на цей час бої тривають на семи напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 30 липня.

За даними Генштабу, російські війська продовжують застосовувати авіацію, зокрема керовані авіабомби, й атакувати на всіх напрямках сходу та півдня України, особливо активно – на Покровському напрямку.

Ворог не припиняє застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей, під удар потрапили райони Рясного, Об’єднаного й Михальчиної Слободи.

На Харківському напрямку сьогодні відбулися чотири боєзіткнення. Сили оборони стали на заваді трьом атакам російських військ поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного ворожого штурму триває.

На Куп’янському напрямку армія РФ тричі намагалася покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. Дві атаки досі тривають.

На Лиманському напрямку росіяни атакують у районах Макіївки, Невського, Верхньокам’янського, Переїзного, Виїмки та в Серебрянському лісі. Усього від початку доби на цій ділянці фронту відбулися вже 12 боєзіткнень, шість із них ще не завершені.

На Краматорському напрямку триває бій у районі Часового Яру. Там загарбники намагаються просуватися на позиції Сил оборони. Одну атаку українські захисники вже відбили.

На Торецькому напрямку війська РФ за підтримки штурмової і бомбардувальної авіації шість разів атакували українські позиції. На цей час бої тривають поблизу Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. У районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки і Яснобродівки точаться запеклі бої. Станом на цей час росіяни 32 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів українські захисники відбили поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили чотири штурмові дії в бік Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили одну ворожу атаку. На цій ділянці фронту загарбники активно застосовують авіацію по районах Омельника, Новоандріївки й Новоданилівки.

Ситуація на решті напрямків суттєво не змінилася.