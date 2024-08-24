Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Покровському напрямку росіяни здійснили 39 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Калинове, Новогродівка та Птиче. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 31 атаку, вісім боїв досі продовжуються. Також противник завдав два авіаудари, скинувши КАБ по Мемрику та запустивши НАРи у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку загарбники 12 разів атакували поблизу Красногорівки, Карлівки, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ять боєзіткнень завершено, три – тривають. На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої. Також росіяни запустили НАРи у район Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового. П’ять боїв завершено, один – досі триває. На Сіверському напрямку українські захисники зупинили два ворожих штурми біля Спірного та Виїмки. Зараз Сили оборони відбивають атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Ступочок, Часового Яру та Калинівки. Загалом відбулося 12 боєзіткнень, три з яких досі продовжуються. На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень біля Диліївки, Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Зараз триває один бій. Крім цього, загарбники завдали три авіаудари по Диліївці та Дружбі.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Новоандріївки та Щербаків, де досі триває один бій. До того ж, росіяни запустил 32 НАРи по Лобковому, П’ятихатках та Новоандріївці. На Придніпровському напрямку окупанти, залучивши авіацію, завдали авіаударів КАБами по районах Новотягинки, Бургунки, Томариного та Зміївки. На Времівському напрямку противник тричі безрезультатно штурмував наші позиції біля Вугледару, Водяного та Катеринівки. На інших напрямках фронту – без особливих змін.