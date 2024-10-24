Сили оборони України відбивають наступ російських військ, з початку доби було зафіксовано 101 бойове зіткнення на різних напрямках фронту.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Локня, Басівка, Княжичі, Тур’я, Шалигіне Сумської області; Леонівка Чернігівської області”, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Басівки, Біловодів та Великої Писарівки.

Ситуація на напрямках

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили 28 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції ЗСУ.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 10 разів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони. П’ять боєзіткнень ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп’янську ворожа авіація завдала ударів 16-ма НАРами та чотирма КАБами.

На Харківському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці.

На Торецькому напрямку агресор здійснив чотири авіаційних удари, скинувши на житлові райони та цивільну інфраструктуру міста Торецьк сім керованих авіаційних бомб.

На Времівському, Краматорському, Оріхівському та Сіверському напрямках сили оборони відбили шість ворожих атак.

Російська авіація завдала 16 авіаударів 18 КАБами по власній території в Курській області.

На решті напрямках – без особливих змін.