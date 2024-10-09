Противник продовжує спроби просунутися вглиб території України. Станом на зараз ворог здійснив 80 атак на позиції Сил оборони, зокрема найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Лугівка, Хрінівка, Іскрисківщина, Єліне, Покровка, Мхи, Стрілецька Пушкарка, Семенівка, Водолаги, Олександрівка.

“Ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Річки Сумської області; Катеринівка Харківської області; Торецьк, Яблунівка, Калинове, Воздвиженка, Миролюбівка, Лисівка Олександро-Калинове та Чунишине Донецької області”, — зазначили у Генштабі.

Відомо, що за сьогодні російська авіація здійснила шість авіаційних ударів скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб на територію Курської області РФ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку війська РФ двічі намагалися потіснити Сили оборони із займаних позицій поблизу Вовчанська. Українські захисники відбили ворожі штурми, ситуація контрольована.

Поблизу Цупівки та Липців російська армія скинула дві керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували українські позиції 11 разів. Сили оборони відбивали ворожі штурми поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого і Кругляківки.

На Лиманському напрямку війська РФ не припиняють атакувати в районах Греківки, Дружелюбівки, Андріївки, Макіївки і Торського. Від початку доби на цій ділянці фронту українські захиснии відбили вже п’ять із десяти ворожих атак. Бої тривають.

На Краматорському напрямку російська армія п’ять разів атакувала поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники із застосуванням бомбардувальної авіації здійснили вже дев’ять атак біля Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Покровському напрямку від початку доби війська РФ за підтримки авіації 13 разів атакували позиції Сил оборони в районах Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. 12 атак українські оборонці вже відбили, одне боєзіткнення ще триває.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося вже 21 боєзіткнення. Найактивніше загарбники намагаються просунутися в районах Гірника, Новоселидівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки й Антонівки. П’ять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку російська армія п’ять разів йшла в наступ на позиції Сил оборони поблизу Богоявленки. Боєзіткнення досі триває.

На Придніпровському напрямку війська РФ намагалися витіснити українських захисників із їхніх позицій чотири рази, бій триває.

На інших напрямках загарбники сьогодні не вели активних дій.