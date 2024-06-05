Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, станом на 5 червня 2024 року, орієнтовні втрати російської окупаційної армії в Україні становлять:
- особового складу — близько 513 700 (+1 280 за добу);
- танків — 7 806 (+12 за добу);
- бойових броньованих машин — 15 036 (+16 за добу);
- артилерійських систем — 13 385 (+40 за добу);
- РСЗВ — 1 092;
- засоби ППО — 830 (+3 за добу);
- літаків — 357;
- гелікоптерів — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 805 (+39 за добу);
- крилаті ракети — 2 270 (+2 за добу);
- кораблі/катери — 27;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18 297 (+69 за добу);
- спеціальна техніка — 2 223 (+12 за добу).
“Дані уточнюються”, — додають у Генштабі.
- Росія вбила в Україні понад 800 дітей з 2014 року, — генпрокурор
- Уночі Повітряні сили знищила 22 “Шахеди” з 27
- Генштаб: На фронті від початку доби вже 80 боєзіткнень