Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, станом на 5 червня 2024 року, орієнтовні втрати російської окупаційної армії в Україні становлять:

  • особового складу — близько 513 700 (+1 280 за добу);
  • танків — 7 806 (+12 за добу);
  • бойових броньованих машин — 15 036 (+16 за добу);
  • артилерійських систем — 13 385 (+40 за добу);
  • РСЗВ — 1 092;
  • засоби ППО — 830 (+3 за добу);
  • літаків — 357;
  • гелікоптерів — 326;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 805 (+39 за добу);
  • крилаті ракети — 2 270 (+2 за добу);
  • кораблі/катери — 27;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 297 (+69 за добу);
  • спеціальна техніка — 2 223 (+12 за добу).

“Дані уточнюються”, — додають у Генштабі.