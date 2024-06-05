Українські військові за минулу добу ліквідували 1280 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло близько 513700 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, станом на 5 червня 2024 року, орієнтовні втрати російської окупаційної армії в Україні становлять:

особового складу — близько 513 700 (+1 280 за добу);

танків — 7 806 (+12 за добу);

бойових броньованих машин — 15 036 (+16 за добу);

артилерійських систем — 13 385 (+40 за добу);

РСЗВ — 1 092;

засоби ППО — 830 (+3 за добу);

літаків — 357;

гелікоптерів — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 805 (+39 за добу);

крилаті ракети — 2 270 (+2 за добу);

кораблі/катери — 27;

підводні човни — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 297 (+69 за добу);

спеціальна техніка — 2 223 (+12 за добу).

“Дані уточнюються”, — додають у Генштабі.