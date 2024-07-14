Кількість бойових зіткнень з російською армією від початку доби зросла до 66, понад третина боїв відбулась на Покровському напрямку. Загарбники також активізувались на Торецькому напрямку.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 неділі, 14 липня.

«Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулася понад третина від усіх боїв. Також загарбники активно штурмують на Торецькому напрямку. Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей зазнають обстрілів із території Російської Федерації. Зокрема артилерійських ударів зазнали райони населених пунктів Чернацьке, Михальчина Слобода, Карповичі, Грем’ячка та Юнаківка.

На Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Терористи активно продовжують бити керованими авіабомбами з російської території по українських селах і містах. Зокрема з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у районі Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного (РФ).

Окрім того, російські військові бомбардували Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному били з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки вдарили 16 російських НАРів.

На Лиманському напрямку ворог по чотири рази штурмував українські позиції в районах Греківки і Макіївки. Біля останньої діяв за підтримки армійської авіації, випустивши 20 НАРів. Також некерованими авіаракетами загарбники били по Серебрянському лісу.

На Сіверському напрямку армія РФ не полишає спроб протиснути українську оборону. З початку доби воїни ЗСУ відбили вже шість атак, ще два боєзіткнення триває в районах Спірного та Роздолівки.

На Краматорському напрямку з початку доби зафіксовано вже п’ять бойових зіткнень. Ворог невдало штурмував поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку на даний час російські військові проводять дві атаки. Всього з початку доби їх було 24. Майже всі свої зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки і Прогреса, де загалом зафіксовано 19 боєзіткнень.

Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої. Водночас трьома КАБами загарбники бомбардували Іванівку та Лисичне. У район Олександрополя тричі била некерованими ракетами російська авіація.

На Курахівському напрямку дві атаки українські воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку армія РФ двічі атакувала біля Костянтинівки і Водяного, а також завдала трьох ударів керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки. Усі спроби ворога просунутись вперед українські воїни відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, російські військові намагаються продовжувати активні дії неподалік Кринок. Від початку доби українські захисники відбили два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.

За даними Генштабу, на інших напрямках ситуація суттєво не змінилася.