Протягом минулої доби, 15 червня, відбулося 118 бойових зіткнень з ворогом, а з початком цієї доби на фронті зафіксовано вже 41 боєзіткнення. Загарбники майже 500 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за суботу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема, скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається – ще три бойових зіткнення продовжуються.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено. Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку. На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.