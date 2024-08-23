Російські війська від початку доби 79 разів атакували позиції Сил оборони України, на цей час бої тривають на дев'яти напрямках фронту, найактивніше загарбники діють на Покровському та Курахівському.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 п’ятниці, 23 серпня.

Із артилерії війська РФ продовжують бити по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

20 керованими авіабомбами російська армія вдарила сьогодні по території Курської області.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських захисників у районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. Три бойові зіткнення на цій ділянці фронту тривають.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували дев’ять разів. Сили оборони відбивають штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки і Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають.

Ударів десятьма керованими авіабомбами росіяни завдали по районах Новоосинового, Богуславки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку армія РФ не припиняє атакувати в районах Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського і Тернів. Від початку доби на цій ділянці фронту Сили оборони відбили вже вісім атак. Бій поблизу Тернів триває.

Ідуть бої також на Сіверському напрямку. Сім разів російські війська атакували поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного, намагаючись захопити там українські позиції. Усі ворожі атаки захисники відбили.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмові дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку зафіксовані п’ять ворожих атак. Війська РФ атакують біля Неліпівки й Торецька.

Ударів некерованими авіаракетами росіяни завдали по Дружбі.

Найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Від початку доби російська армія 20 разів намагалася атакувати Сили оборони в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. 11 ворожих атак українські захисники відбили, дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Складною ситуація є також на Курахівському напрямку. Там війська РФ атакували 15 разів, намагаючись просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають у п’яти локаціях.

На Времівському напрямку загарбники сім разів ішли в наступ на позиції Сил оборони. Українські захисники вже відбили три атаки біля Вугледара, Водяного й Костянтинівки. Бої тривають поблизу Водяного.

На інших напрямках фронту станом на цей час російська армія не веде активних дій, натомість задіює бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ і населені пункти з артилерії й реактивних систем залпового вогню.