Метою роботи є перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації й підготовки до бойових дій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом. Наразі група працює в 156-й окремій механізованій бригаді.

Зазначається, що на даний час військова частина завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою. Одночасно здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Разом з тим у ході перевірки була виявлена низка недоліків, для усунення яких визначені завдання Командувачу Сухопутних військ ЗСУ, а саме:

заміна частини керівного складу бригади й призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156-ої ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА та операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

“Помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому”, — стверджують у Генштабі.

Нагадаємо, ДБР на початку року почала розслідувати обставини формування 155-ї механізованої бригади “Анна Київська”. Приводом для перевірки стала публікація головного редактора порталу “Цензор.Нет” Юрія Бутусова, у якій наведено проблеми з формуванням та забезпеченням підрозділу.