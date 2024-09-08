Росіяни продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами. Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 95. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зведенні зазначається, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 штурми українських позицій. Тривають бої в шести локаціях. На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 19 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 12 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Неліпівки. На Куп’янському напрямку російські війська 11 разів безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 9 боєзіткнень, досі триває три. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського та Григорівки окупанти п’ять разів намагались потіснити наші підрозділи, два штурми наразі тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Андріївки та Кліщіївки атаки противника відбито, також відбулось три штурми поблизу Майського, один з них досі триває. На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного, триває ще один бій.

В районі Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти два рази намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Лобковому.