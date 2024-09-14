Станом на 16:00 14 вересня на окупанти 83 штурмували позиції наших захисників. Найбільш запеклі бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, на даний час триває три боєзіткнення біля Георгіївки та Костянтинівки. На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, шість боїв ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Серебрянки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває п’ять. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до шести. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили дві атаки, Дружби та Неліпівки, де вже відбито чотири атакувальних дій, ще два боєзіткнення тривають. Зазнали ударів КАБами Костянтинівка, Клебан-Бик та Катеринівка, некерованими авіаційними ракетами – населений пункт Дружба.

На Куп’янському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази. В напрямку Лозової та Синьківки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення тривають. На Харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку загарбники здійснили один штурм поблизу Андріївки.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи, на даний час одне боєзіткнення не завершилось. На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Водяного та Золотої Ниви, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли. Зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами населені пункти П’ятихатки та Лобкове на Оріхівському напрямку. На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.