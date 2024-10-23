З початку доби на фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень. Російські військові проводять атаки на 10 напрямках, зокрема, найбільш активно — на Покровському та Курахівському.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Клюси, Лютівка, Тимофіївка, Басівка, Сеньківка, Володимирівка, Леонівка, Відродженівське. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Лугівка, Малушине, Велика Писарівка, скинувши при цьому сім керованих авіабомб”, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали 19 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 27 КАБ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Українські війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку відбиті дві штурмові дії загарбників поблизу Піщаного та Вишневого. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безрезультатно атакував в районах Греківки та Тернів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове та Лиман.

На Краматорському напрямку триває один бій в районі Григорівки. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник три рази безрезультатно атакував позиції наших військ в районах Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку в районі Селідового від початку доби ворог атакував вже 15 разів, 10 атак відбито. Також противник здійснив дев’ять спроб штурму українських позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Сухий Яр та Крутий Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Курахівському напрямку триває три боєзіткнення в районах Зоряного та Катеринівки. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Новодмитрівка, Кремінна Балка, Гостре, Дальнє та Антонівка.

На Времівському напрямку тривають три штурмові дії противника поблизу Новоукраїнки та Золотої Ниви, ще одну атаку противника в районі Богоявленки вже відбито.

На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито українськими оборонцями в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по району населеного пункту Мала Токмачка, тут противник скинув вже 13 авіабомб.

На Придніпровському напрямку захисники відбили одну атаку, водночас ворог завдав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.