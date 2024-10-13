Станом на 22:00 13 жовтня на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень. Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 29 разів атакував позиції українських військових. Також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку наразі складна ситуація. Ворог 29 разів атакував українські позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другого та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі триває.

На Покровському напрямку ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку противник здійснив сім невдалих штурмів. На Торецькому напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції наших підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви. На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки. На решті напрямках суттєвих змін не відбулося.