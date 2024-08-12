За минулу добу, 11 серпня, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (зокрема, 107 КАБами), здійснив 4673 обстріли, 129 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Костянтинівки. Загалом ворог шість разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Водяного та Рівнополя. Противник Успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулось чотири, безуспішних для ворога, боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.