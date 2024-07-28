За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4883 обстріли, з них 129 — із РСЗВ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Торецькому напрямку ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 9 боєзіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 8 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне. На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу також склала три.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.