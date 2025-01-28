З початку доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень. Російські окупанти активно ведуть атаки на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, постраждали, зокрема, громади населених пунктів Дмитрівка, Пономаренки, Олександрівка, Мезенівка Сумської області; Залізний Міст, Красний Хутір, Лісківщина Чернігівської області; Відродженівське, Тимофіївка Харківської області”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Макіївки та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог 11 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. Дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають 11 ворожих атак в напрямках Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру. Десять атак вже завершились без успіху для окупантів.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Одна ворожа атака триває до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 44 атаки противника, 14 боєзіткнень – ще тривають.

На Новопавлівському напрямку відбулось сім ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка та Розлив.

На Курському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника, ще одне боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав 155 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктів області.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних дій не здійснювали.

На решті напрямків – особливих змін в обстановці не відбулось.