Російська армія завдала мінометних обстрілів зі своєї території по прикордонних селах Бачівськ та Ободи.

На Харківському напрямку відбулися два бойові зіткнення. Одну атаку противника українські захисники відбили. На іншій ділянці Сили оборони вживають активних заходів вогневого ураження.

Загарбники завдали атаку ракетою С-300 по Харкову, а також вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську (із напрямку російської Мясоєдовки) і трьома КАБами – по Нескучному (з напрямку Ушаковки).

На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб російської армії зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі Іванівки.

На Сіверському напрямку ворог сьогодні теж активний.

“Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку. Триває відбиття трьох ворожих штурмів поблизу Роздолівки, ще один бій триває в районі Білогорівки. Українські воїни дають відсіч окупантам”, – зазначили в Генштабі.

Повідомляється, що ситуація на цій ділянці фронту під контролем.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні зросла до шести. Сили оборони відбили штурмові дії російських військ біля Калинівки, Кліщіївки та Нового. Бій поблизу Андріївки триває.

На Покровському напрямку російська армія підтримує високу інтенсивність атак і вже 12 разів намагалася покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій – район села Новоолександрівка Донецької області, де на цей час Сили оборони відбивають три ворожі штурми. Також тривають бої біля Євгенівки й Уманського.

Українські оборонці зупинили атаку російських військ у населеного пункту Прогрес.