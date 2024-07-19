Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8250 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,
- артилерійських систем – 15520 (+55) од,
- РСЗВ — 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12316 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+0)
Дані уточнюються.