Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8250 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,
  • артилерійських систем – 15520 (+55) од,
  • РСЗВ — 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
  • літаків — 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12316 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+0)

Дані уточнюються.