Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили сім танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та іншу техніку.
Також було знищено одну РСЗВ, один засіб ППО, один літак, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 одиниць автомобільної техніки та цистерн з ПММ та 14 одиниць спеціальної техніки.
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