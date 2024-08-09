Возможно, это изображение карта и текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24. 24.02.22 09.08.2024 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTИBHИKA CKЛAЛИ ~588540 +1030 oco6oBoro cKлaAy personnel 366 лиκίB aircraft 327 reл.KonTep.B helicopters 8434 +3 TaHK.B tanks 13325 +32 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 16341 +9 6poHboBaHиxma armoured personnel vehicle 2424 Kpилaи paKeTи cruise missiles 16536 +49 apTилepийcbKиx cиcTem artillery systems 28 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1 πίABOAHи 4oBHи submarines 1142 PC3B MLRS 22371 +86 aBTomo6илbHa TexHйKa Ta uиcTepHи 3nMm vehicles & fuel tanks 916 +2 3aco6иnno Πo anti-aircraft warfare systems 2769 +2 cneuиaлbHaTexKa TexHиKa specialequipment special equipment 山 reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники також знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Також було знешкоджено 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки.