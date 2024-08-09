Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українські захисники також знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Також було знешкоджено 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки.
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