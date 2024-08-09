За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 030 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники також знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Також було знешкоджено 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки.