Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові знешкодили 23 танки, 81 бойову броньовану машину та 38 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 4 РСЗВ, 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.
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