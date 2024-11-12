За минулу добу армія окупанта втратила ще 1950 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби українські військові знешкодили 23 танки, 81 бойову броньовану машину та 38 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили 4 РСЗВ, 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.