Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2024 року становлять 541 560 солдатів, при цьому лише за останню добу армія противника зменшилась на 1 070 осіб вбитими та пораненими.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили сім танків, 25 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та п’ять одиниць спеціальної техніки.