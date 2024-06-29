Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили сім танків, 25 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем та іншу техніку.
Також було знищено 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та п’ять одиниць спеціальної техніки.
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