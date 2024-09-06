Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
Українські Сили оборони також знищили:
– 8 631 російських танків (+7 за добу),
– 16 878 бойових броньованих машин (+9),
– 17 745 артилерійських систем (+20),
– 1 178 реактивних систем залпового вогню (+1),
– 941 засіб ППО (+1),
– 14 732 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+74),
– 24 116 автомобільної техніки та автоцистерн (+72),
– 3 037 спеціальної техніки (+13).
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