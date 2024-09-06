Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Українські Сили оборони також знищили:

– 8 631 російських танків (+7 за добу),

– 16 878 бойових броньованих машин (+9),

– 17 745 артилерійських систем (+20),

– 1 178 реактивних систем залпового вогню (+1),

– 941 засіб ППО (+1),

– 14 732 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+74),

– 24 116 автомобільної техніки та автоцистерн (+72),

– 3 037 спеціальної техніки (+13).