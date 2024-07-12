Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили 9 танків, 23 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та іншу техніку.
Також було знищено 2 засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет.
Крім того, українські сили знищили впродовж доби 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 одиниць спеціальної техніки.
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