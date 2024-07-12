Возможно, это изображение текст «Протягом 24.02.22- 12.07.2024 ΟΡΙΕΗΤΟΒΗΙ ВТРАтИ ПРОТИвНИКА СКЛАЛИ ~556650 +1030 особового особовогоскладу складу personnel 361 Л. aircraft 8191 +9 анкив tanks 326 гел.коптер.в helicopters 12035 +26 БПЛА оперативно-т оператиано-тактичноор ривня UAV operational-tactical level 15755 +23 бойових ойовихброньованихмашин броньованих armoured personnel vehicle 2397 +5 крилат ракети cruise missiles 15158 +48 артилерийськиксистем систем artillery systems 28 корабл/катери warships/boats 1119 РСЗВ MLRS 1 пίдводНί човни submarines 20409 +84 автомобильна техн.кт та цистерни vehicles & fuel tanks пМм 888 +2 засобиппо ΠПо anti-aircraft warfare systems 2543 +8 специальна специальнатехника техника special specialequipment equipment Генеральний штаб збройних Сил Украёни»

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 9 танків, 23 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 2 засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет.

Крім того, українські сили знищили впродовж доби 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 одиниць спеціальної техніки.

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