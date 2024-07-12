Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 030 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 9 танків, 23 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 2 засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет.