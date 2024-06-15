Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 525 150 військовослужбовців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 20 танків, 29 бойових броньованих машин та 37 артилерійських систем.

Також було знищено 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири засоби ППО, дві РСЗВ та сім крилатих ракет. Крім того, українські сили впродовж доби ліквідували 57 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 12 одиниць спеціальної техніки.