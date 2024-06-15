Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили 20 танків, 29 бойових броньованих машин та 37 артилерійських систем.
Також було знищено 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири засоби ППО, дві РСЗВ та сім крилатих ракет. Крім того, українські сили впродовж доби ліквідували 57 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 12 одиниць спеціальної техніки.
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