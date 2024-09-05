Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Українські військові за добу знищили 6 танків, 21 бойову броньовану машину та 31 артилерійську систему.
Також було знешкоджено 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 37 одиниць автотехніки та 10 одиниць спецтехніки.
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