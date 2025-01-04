Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2025 року становлять близько 794 тисяч 760 осіб, з них 1 510 осіб – за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, протягом минулої доби вдалося ліквідувати два танки, 23 бойових броньованих машини, 23 артсистеми та один гелікоптер.

Також українські військовослужбовці знешкодили 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 73 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, упродовж 2024 року українські Сили оборони знищили понад 430 тисяч російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, така кількість відповідає чисельності близько 36 мотострілецьких дивізій. Таким чином, річні втрати ворога перевищили показники двох попередніх років війни.

Разом з тим, загальні втрати російської армії за весь час повномасштабної війни наближаються до відмітки 795 тисяч військових.