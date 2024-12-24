Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, вдалося ліквідувати 9 танків, 30 бойових броньованих машини та 10 артсистем.

Окрім того, українські військовослужбовці ліквідували 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.