Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, вдалося ліквідувати 9 танків, 30 бойових броньованих машини та 10 артсистем.
Окрім того, українські військовослужбовці ліквідували 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.
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